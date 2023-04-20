Как спасти пожелтевший озимый чеснок: хитрость, которая убережет ваш урожай

Существует ряд причин, почему чеснок может пожелтеть

Многие огородники на зиму на своих участках высаживают озимый чеснок. Это очень распространенная практика, тем более, что такой сосед очень полезен для других овощей, к примеру для перца. Однако бывает так, что на весну перья чеснока начинают желтеть. Почему же так происходит?

Как отмечает портал prostoway, причин подобного "поведения" чеснока может быть несколько. Поэтому, чтобы помочь растению, сначала нужно узнать причину его "болезни".

Почему озимый чеснок может пожелтеть:

слишком влажная почва или недостаточность влаги

не хватает питательных веществ

продолжительность низкой температуры зимой

поздние весенние заморозки

вредители и болезни

кислая почва

Все эти проблемы решаемы и помощник тут один — правильный уход. Чтобы защитить свой урожай от всех этих факторов, нужно соблюдать правила выращивания.

Первое, что нужно сделать — это проверить не сухая ли почва, и если нужно — полейте чеснок. Также обработайте стебли раствором сульфата калия и полейте под корень марганцевым или соляным раствором. Сухую корку нужно распушить, а в случае чрезмерной кислотности — раскислите почву древесной золой.

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