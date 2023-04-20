Самый простой и дешевый способ избавиться от сорняков в саду: уловка опытных дачников

Этот метод борьбы с нежелательной растительностью на участке не будет вам стоить ни копейки

Дачный сезон уже в самом разгаре. И пока овощи на огороде еще не радуют урожаем, сорняки растут без лишних усилий. К счастью, простой и дешевый трюк уберет любую нежелательную растительность хоть на клумбе, хоть в саду.

Как избавиться от сорняков на участке? Все, что вам потребуется, кипяток. О лайфхаке рассказывает издание Express.

Опытные дачники не спешат закупать в магазине химические средства для борьбы с сорняками. Есть натуральная альтернатива, которая эффективно решит проблему, и речь идет об обычном кипятке. Преимущество метода в том, что он не навредит близлежащим растениям.

Что нужно делать, чтобы избавиться от сорняков с помощью кипятка? Нагрейте чайник до 100 градусов. Действовать нужно быстро, что вода оставалась горячей. Лучше надеть перчатки, чтобы избежать ожогов. Лейте жидкость прямо из чайника на сорняки. Присядьте на корточки, чтобы вода попадала в "цель". Полезный совет усилит эффект: обрежьте листву на поверхности, прежде чем лить воду на сорняки – так вода попадет прямо на корень, что снижает вероятность повторного появления сорняков.

Горячая вода, грубо говоря, способствует увяданию зелени, благодаря чему сорняки легко удаляются. Кроме того, две-три манипуляции с кипятком предотвращают дальнейшее появление сорняков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть еще один проверенный способ борьбы с сорняками во дворе или на огороде. Вас выручит самодельный раствор из подручных компонентов.