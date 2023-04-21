Ретроградный Меркурий уже здесь: пять советов астролога, чтобы пережить это непростое время

О ретроградности Меркурия ходит много шуток, но астрологи и правда называют этот период особо чувствительным

Вслед за первым солнечным затмением 2023 года начинается период ретроградного Меркурия. То есть движение планеты иллюзорно следует в обратную сторону. По словам астрологов, это не самое комфортное время для всех нас.

"Телеграф" рассказывает, когда начинается и заканчивается ретроградный транзит Меркурия весной 2023 года. Простые астрологические рекомендации помогут пережить этот сезон безболезенно.

Дата ретроградного Меркурия 2023

Планета коммуникаций, интеллекта и передвижений Меркурий начинает ретроградное движение в знаке Телец с пятницы, 21 апреля 2023 года. Небесное тело будет пребывать в таком положении около трех недель вплоть до воскресенья, 14 мая 2023 года.

Нью-йоркский астролог Эмили Ньюхаус пишет на портале Allure, что Меркурий управляет общением, путешествиями и обменом денег. В это время может царить хаос: планы отменяются, даты путаются, техника выходит из строя, а кошельки теряются. Поэтому разумно в эти дать себе паузу и даже замедлиться.

Что происходит, когда планета Меркурий движется назад? В фазе ретроградности он пребывает несколько раз в год. По словам астролога, в такие дни все вокруг нас работает не так, как обычно. Каждое дело требует больше времени и усилий. Звезды просят нас мыслить нестандартно и больше полагаться на интуицию. Ваш автобус не приезжает, банкомат "зажевал" карту, все буквально валится из рук: возможно, причиной подобных событий является именно ретроградный Меркурий.

Ретроградная фаза Меркурия весной-2023 приходится на знак Зодиака Телец — это земной знак, который любит быть медленным, методичным и практичным в жизни. Вместе с Меркурием Телец будет провоцировать нас на упрямство и жесткость.

Как пережить ретроградный Меркурий

Астролог рассказывает, как избежать негативных последствий ретроградного Меркурия и максимизировать его возможные преимущества. Стоит обратить внимание на пять советов:

Выделяйте дополнительное время для поездок как на короткие, так и на дальние расстояния. Дважды проверяйте все сообщения электронной почты и мессенджеров, прежде чем нажимать кнопку "Отправить". Если кто-то обидит вас, убедитесь, что это не из-за недоразумения или случайности. Используйте время, чтобы сделать какие-либо повторные вещи. Например: пересмотр, переписывание (редактирование), переосмысление, реорганизация, расхламление, редизайн (возможно, веб-сайта или бизнес-плана). Сделайте перерыв. Замедлитесь, примите ванну или сходите на массаж.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда начинается весенний коридор затмений в 2023 году. Астрологи считают, что этот период обладает особой энергетикой.