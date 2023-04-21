Что добавить в воду для полива, чтобы получить богатый урожай сладкой моркови

Совмещаем обычный полив моркови с действенной подкормкой

Бывает так, что даже посадив сладкие сорта культуры, в результате даже опытные огородники все равно получают невкусный урожай. В этом материале речь пойдет о моркови.

Важно знать, что для повышения сладости оранжевых корнеплодов полив обычной водой не ограничивается. Об этом пишет ogorod. Чтобы морковь выросла не только сладкой, но и крупной, ее нужно дважды за сезон поливать подсоленной водой. Это ускорит рост моркови и отпугнет вредителей.

Как вырастить сладкую морковь

На 10 литров воды добавляем одну столовую ложку поваренной соли. Размешиваем соль, чтобы полностью растворилась. Перед поливом солевым раствором почву увлажняем.

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