Выберите картинку и узнайте о самых ярких чертах вашего характера

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Каждый человек обладает определёнными чертами личности. А знаете ли Вы, какие особенности Вашего характера являются самыми яркими и как они влияют на Вашу жизнь? Нет? В этом вам поможет простейший психологический тест по картинке.

Итак, посмотрите на картинку и выберите один из трех фруктов, которые больше всего вам нравятся. Не думайте слишком долго, и просто доверьтесь своей интуиции.

Выберите первую приглянувшейся фрукт и узнайте о своем характере больше:

Результаты теста:

Киви

Вы справедливы, скромны и дисциплинированны. Всегда выбираете сторону правды и стараетесь защитить слабых, но не заявляете об этом как о подвиге. Вы не нуждаетесь в похвале или признании и не зависите от чужого мнения. Это даёт возможность жить так, как хочется, и не думать о том, что по этому поводу скажут люди.

Гранат

Вы обладаете силой воли, коммуникабельностью и ответственностью. Вы незаменимы там, где важна работа команды. Для вас не существует преград, есть лишь задачи. Вы способны координировать работу коллег, при этом не забывая о своих функциях. Всё это даёт вам возможность добиваться любых высот и справляться со всеми трудностями.

Апельсин

Вы отличаетесь спокойствием, настойчивостью и целеустремленностью. Вы с легкостью можете открыть собственное дело. Холодный рассудок не даст совершать необдуманные поступки и ошибаться, а любая идея будет реализована за счёт умения добиваться своей цели и не сворачивать с намеченного пути.

Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.