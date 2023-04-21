Садовые инструменты всегда будут острыми и не заржавеют: гениальный лайфхак для огородников

Самозатачивающий держатель для садового инструмента легко сделать своими руками

Для работы в саду и огороде приходится использовать много различных инструментов. Ножи, секаторы, лопатки и прочие помощники требуют правильных условий хранения и глубокой очистки хотя бы два раза в год. Но капитальную чистку можно и не делать, если правильно ухаживать за инструментами каждый день.

Эксперт по ведению домашнего хозяйства Джилл Нистул предлагает сделать своими руками очищающий и затачивающий держатель для садовых инструментов. Для его создания понадобится глиняный горшок, песок и минеральное масло.

Песок благодаря абразивным свойствам поможет сохранить инструмент острым, а масло сохранит инструменты хорошо смазанными, защищая их от ржавчины и накопления грязи.

Как сделать держатель для садовых инструментов

Вам понадобится:

горшок среднего размера

аэрозольная краска (по желанию)

герметик для керамики (по желанию)

большое ведро

песок

минеральное масло

Начните с окраски горшка, если хотите! Как только краска высохнет, покройте горшок слоем герметика для керамики.

Пока краска и герметик сохнут, можно смешать песок и масло. Насыпьте песок в большое ведро и добавьте примерно 500 мл. минерального масла. (Если вы не можете найти минеральное масло, можно использовать детское масло — это тоже минеральное масло, но с добавлением ароматизатора). Используйте мастерок или другой садовый инструмент, чтобы перемешать песок и масло, пока масло не распределится равномерно по всей поверхности.

Если на дне горшка есть дренажное отверстие, заклейте его парой кусочков клейкой ленты.

Наполните горшок маслянистым песком и слегка утрамбуйте его.

Такой держатель будет не только хранить инструменты в отличном состоянии, но и станет украшением участка.

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