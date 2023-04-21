Садовые инструменты всегда будут острыми и не заржавеют: гениальный лайфхак для огородников
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Самозатачивающий держатель для садового инструмента легко сделать своими руками
Для работы в саду и огороде приходится использовать много различных инструментов. Ножи, секаторы, лопатки и прочие помощники требуют правильных условий хранения и глубокой очистки хотя бы два раза в год. Но капитальную чистку можно и не делать, если правильно ухаживать за инструментами каждый день.
Эксперт по ведению домашнего хозяйства Джилл Нистул предлагает сделать своими руками очищающий и затачивающий держатель для садовых инструментов. Для его создания понадобится глиняный горшок, песок и минеральное масло.
Песок благодаря абразивным свойствам поможет сохранить инструмент острым, а масло сохранит инструменты хорошо смазанными, защищая их от ржавчины и накопления грязи.
Как сделать держатель для садовых инструментов
Вам понадобится:
- горшок среднего размера
- аэрозольная краска (по желанию)
- герметик для керамики (по желанию)
- большое ведро
- песок
- минеральное масло
Начните с окраски горшка, если хотите! Как только краска высохнет, покройте горшок слоем герметика для керамики.
Пока краска и герметик сохнут, можно смешать песок и масло. Насыпьте песок в большое ведро и добавьте примерно 500 мл. минерального масла. (Если вы не можете найти минеральное масло, можно использовать детское масло — это тоже минеральное масло, но с добавлением ароматизатора). Используйте мастерок или другой садовый инструмент, чтобы перемешать песок и масло, пока масло не распределится равномерно по всей поверхности.
Если на дне горшка есть дренажное отверстие, заклейте его парой кусочков клейкой ленты.
Наполните горшок маслянистым песком и слегка утрамбуйте его.
Такой держатель будет не только хранить инструменты в отличном состоянии, но и станет украшением участка.
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