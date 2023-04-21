Секрет большого урожая кабачков: вот какие растения нужно садить рядом

Эти "соседи" отпугнут вредителей и оздоровят почву

Кабачки присутствуют практически на каждом огороде. Их нужно правильно удобрять и поливать. Но многие не знают, какие культуры можно посадить рядом с кабачками, чтобы получить максимальную отдачу в виде богатого урожая.

Хотя кабачок и считается овощем достаточно неприхотливым, все же не каждое растение сможет стать для него хорошим соседом. С этой ролью отлично справятся три растения — они отпугнут вредителей и оздоровят почву, пишет bb.lv.

Укроп

Отпугивает вредителей и привлекает своим ароматом на грядку насекомых, которые избавят кабачок от тли.

Ярый чеснок

Отличное средство от тли. Хорошо оздоравливает почву.

Горох

Повышает плодородие почвы. Горох обычно высаживается достаточно рано с тем расчетом, чтобы обогатить почву, пока кустики кабачков еще маленькие.

Ранее "Телеграф" писал, какие растения нельзя сажать рядом с помидорами, чтобы не угробить урожай. Некоторые растения для томатов являются настоящими врагами.

Также мы рассказывали, какую процедуру нужно сделать перед посадкой капусты. Существует несколько методов замачивания семян культуры, каждый из которых обладает своими преимуществами.