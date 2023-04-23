Выберите картинку и узнайте, что скрывает ваше подсознание

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Как понять, что скрывает наше подсознание? Оно в принципе подает нам какие-то знаки? Чтобы разобраться в этом, вам поможет простейший психологический тест по картинке.

Посмотрите на эти картинки и выберите ту, что нравится больше других. Нравиться может одна, а привлекать внимание другая, но прислушайтесь к себе и вы поймёте какую надо выбрать.

Если ни как не получается сделать выбор, вспомните какую картинку заметили первой и смело можно выбирать её.

Выберите котика, который вам понравился и узнайте, что хранит ваше подсознание:

Результаты теста:

Котик №1

Помните, что вы кузнец своего счастья! Все события, которые происходят в вашей жизни, как положительные, так и отрицательные – результат только ваших действий. Не стоит винить окружающих в своих неудачах и бедах. А также, помните, что, сравнивать себя с другими людьми – не самый лучший вариант, который может быть. Начните работать над собой, развивайте в себе таланты, в том случае, если вы хотите добиться успехов в жизни. Ведь никто кроме вас самих не сделает жизнь лучше.

Котик №2

Если вы выбрали котика, под номером 2, это говорит о том, что вы все еще живёте прошлым. Отпустите прошлое, которое так тянет вас назад, и не дает жить полноценной жизнью. Помните, что после дождя наступает радуга. Отдохните, устройте себе перезагрузку, и начинайте жить настоящим!

Котик №3

Если вы выбрали сиамского котика под 3 номером, ваш выбор говорит о том, что в данный период жизни вы сильно переживаете о своих проблемах. Не стоит унывать и впадать в хандру. Помните, что всегда есть решение любой проблемы. Главное не паниковать и мыслить разумно.

Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.