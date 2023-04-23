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Что категорически нельзя делать при посадке картошки: останетесь без урожая

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Как правильно сажать картофель
Как правильно сажать картофель. Фото pexels.com

Соблюдение простых правил при посадке гарантирует сбор неплохого урожая

Стартует сезон посадки картофеля. Неопытным огородникам может показаться, что ничего сложного в этом процессе нет. На самом же деле одна ошибка может стоить всего урожая. Поэтому при посадке картофеля нужно соблюдать ряд правил.

У картофеля для посадки ни в коем случае не должно быть длинных ростков, пишет rbc.ua. Такая картошка будет сильно долго всходить. Либо даже вообще не взойдет. Если росток больше 3 см, обломайте его.

Большая ошибка — сажать будущие кусты картофеля близко друг к другу. Расстояние между лунками должно быть — около 35 сантиметров. Оптимальное расстояние между рядками — 60-70 см.

Небольшая хитрость для экономии пространства. В конце ряда посадите картофель на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. А когда всходы взойдут, вы сможете пересадить кустики на те участки, где овощи не "проклюнулись".

Правильно подберите время для посадки. Если посадить рано, она может начать замерзать в грунте. Или же будет водянистой.

По некоторым версиям, сажать картофель нужно когда начинают распускаться листочки на деревьях. Самый поздний срок посадки картофеля — весенний Николай, 22 мая.

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