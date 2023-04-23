Держать телефон экраном вниз или вверх: плюсы и минусы каждого способа

Положение телефона на столе может навредить гаджету

Когда вы кладете телефон на стол, вы задумываетесь о том, как это делаете — экраном вверх или вниз? У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы.

На портале Fossbytes рассказали о том, как какждый из этих способов может навредить смартфону, а также о том, как лучше всего класть телефон на поверхности.

Телефон экраном вниз

Плюсы

Во-первых, когда телефон лежит экраном вниз, вы не отвлекаетесь на приходящие уведомления и уделяете все время своему собеседнику. К тому же, экран не будет загоратся в эти моменты, что сэкономит заряд вашей батареи.

Кроме того, такой способ позволяет избегать загрязнения или царапин камеры на телефоне. Если камера будет соприкасаться со столом или другой поверхностью, то пыль и другие частицы могут ее повредить.

Также такой способ позволит сохранить дисплей телефона в случае, если вы прольете напиток. Жидкость разольется на заднюю панель телефона, а под экран не затечет.

Минусы

Когда телефон лежет экраном вниз, то это царапает сам дисплей. Если на смартфоне нет защитной пленки или стекла, селфи-камера и экран могут повредиться или запачкаться.

Также к минусу можно отнести то, что в таком положении телефона вы можете не заметить важное уведомление или пропустить телефонный звонок.

Телефон экраном вверх

Плюсы

По аналогии с предыдущим пунктом, когда телефон лежит экраном вверх, то вы точно не пропустите важное уведомление или звонок. Даже если телефон стоит на беззвучном режиме, он все равно будет мигать и привлекать ваше внимание.

Дисплей телефона, если он не защищен пленкой или специальным стеклом, может повредиться. Если на нем будет много царапин или трещин, то вы будете испытывать дискомфорт и раздражение, а сам гаджет перестанет выглядеть презентабельно.

Минусы

При хранении телефона экраном вверх увеличивается риск поцарапать задние камеры. К тому же, если вы разольете напиток на телефон, то скорее всего испортите дисплей, ремонт которого вам недешеве обойдется.

Выводы

Так как же держать телефон правльно — экраном вверх или вниз? Это сугубо индивидуально. Но эксперты советуют, когда вы находитесь в компании, переворачивать телефон экраном вниз, чтобы не отвлекаться на уводомления.

Чтобы обезопасить смартфон от царапин и другх повреждений, лучше всего надеть защитную пленку или стекло и также держать телефон экраном вниз. Это убережет дисплей от повреждений, сохранит задние камеры от царапин и сэкономит заряд батареи. К тому же, перевернутый телефон защищает вашу конфиденциальность — никто не сможет невзначай увидеть сообщения, которые вам приходят, или звонки.

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