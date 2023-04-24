Тля не приблизится к кустам роз: каким самодельным раствором нужно обработать цветы

Тля может уничтожить лепестки цветов, но простая манипуляция защитит розы от паразитов

Уход за розами требует немало усилий. Нужно не только удобрять кусты, чтобы предотвратить болезни, а и своевременно избавляться от вредителей. Одно домашнее средство замечательно справляется с тлей.

Чтобы избавить от тли, нужно обработать розы самодельным раствором из трех ингредиентов. Об этом пишет издание "Вона".

Так, для приготовления средства против тли на розах потребуются лишь натуральные компоненты:

Табачная пыль (можно заменить на одуванчик).

Хозяйственное мыло.

Эфирное масло хвойных растений (по возможности).

Как приготовить раствор для обработки роз от тли? Действуйте в три этапа:

Около стакана табачной пыли высыпать в литр воды, поставить на огонь, как закипит – проварить пару минут. Затем оставьте смесь настаиваться на сутки. По такому же принципу готовьте отвар из одуванчика (хватит одного пучка), если вышеуказанный ингредиент найти не удалось. Отдельно подготовьте мыльный раствор. Кипятить ничего не нужно. Просто растворите брусок мыла в литре теплой воды. Чтобы ускорить процесс, попробуйте натереть мыло на терке. Теперь смешиваем оба раствора, выливаем в ведро и добавляем необходимое количество воды. По желанию влейте хвойное эфирное масло (этот запах обожают божьи коровки, которые с удовольствием лакомятся тлей).

Как обрабатывать розы от тли? Передозировка невозможно, поэтому влейте раствор в распылитель и щедро опрыскивайте кусты каждые 1,5 недели.

Опытные садоводы рекомендуют обрабатывать от тли не только кусты роз непосредственно, а и растения поблизости. Так вы точно уничтожите риск повторного появления вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким натуральным средством удобряют розы цветоводы, чтобы растения пышно цвело. Эффект от такой подкормки будет заметен очень скоро.