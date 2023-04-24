Когда сажать тыкву и чем ее удобрять: хитрости опытных огородников
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Придерживайтесь простых правил и осенью соберете шикарный урожай
Время посадки овощей и фруктов значительно влияет полученный в конце сезона урожай. Важно не пропустить подходящее время для той или иной культуры. Май — прекрасное время, чтобы высадить на участке арбузы, дыни и тыквы.
Хороший урожай тыквы можно собрать, если посадить ее после томатов, картофеля, гороха и фасоли, советуют в Telegram-канале Дача. Сад та город UA. Не нужно пренебрегать и удобрениями. Правильная подкормка во время посадки играет важную роль.
Удобрение для тыквы готовится всего из трех компонентов. Смешайте горсть перегноя, стакан золы и 50 грамм суперфосфата. Подкормка готова.
Почву для дыни нужно подготовить заранее. За 2 недели до посадки укройте землю агроволокном для прогрева. В грунт можно добавить золу. До осени нужно обязательно добавить перегной или компост в качестве подкормки для плодов.
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