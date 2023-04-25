Благодаря этим хитростям улитки забудут дорогу к вашему участку: натуральные средства, которые защитят от вредителей

Эти советы помогут прогнать улиток не используя химикаты и не нанося вреда вашим растениям.

Улитки — это очень опасные вредители для каждого дачника, ведь они могут нанести вред растениям и огороду. Они питаются растениями с мягкой текстурой и поэтому могут поражать цветы, листья или молодые побеги, а также могут повреждать плоды или семена рассады и атаковать луковицы растений, их клубни или даже корни. Как же можно избавиться от этих вредителей?

Как отмечает портал santeplus, единственный способ защитить свой сад от улиток и слизней, не нанося вреда вашим растениям, — это использовать натуральные приемы. Делимся с вами тремя самыми эффективными.

Как избавиться от улиток на своем участке

Держите улиток подальше от сада с помощью растений-репеллентов

Улитки не любят некоторые растения, такие как шалфей, лаванда, имбирь, тимьян или петрушка. Выращивайте эти репелленты в своем саду, чтобы эти вредители не атаковали ваши растения.

Создавайте барьеры, чтобы не пустить улиток в сад

Поскольку улиткам нужна влага для передвижения по почве, вы можете поставить вокруг своих растений препятствия, которые сделают почву сухой и шероховатой и, таким образом, препятствуют перемещению улиток к вашим растениям. Для этого можно разбросать вокруг растений кусочки яичной скорлупы, кофейную гущу, древесную стружку или даже выбрать древесную золу или опилки. Вы также можете посыпать растения мелким песком, чтобы защитить их от улиток.

Используйте натуральные репелленты, чтобы отпугнуть улиток

Чтобы предотвратить вторжение улиток в ваш сад, вы можете использовать навоз папоротника. Для этого замочите 100 граммов листьев папоротника обыкновенного в литре воды. Оставьте на 10–12 часов, затем прокипятите его в кастрюле в течение 20 минут, не закрывая крышкой. Отфильтруйте раствор и перелейте его в пульверизатор и распылите на растения, которые вы хотите защитить. Обратите внимание, что срок годности этого раствора составляет всего 24 часа.

Также можете приготовить чесночный отвар для отпугивания улиток. Для этого можно просто раздавить в емкости несколько зубчиков чеснока и залить водой, после оставить на несколько дней. Затем процедите смесь и перелейте ее в бутылку с пульверизатором. Распылите раствор только у подножия ваших растений.

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