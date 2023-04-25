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Зачем закапывать семена моркови перед посевом: хитрый трюк огородников

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Секрет быстрых всходов
Секрет быстрых всходов. Фото botanichka.ru

Время ожидания всхода моркови значительно сократится

Для огородников очень важно, чтобы посеянные семена взошли. Семенам моркови требуется от недели до месяца для того, чтобы проклюнуться из-под земли после посева. Но есть хитрость, которая сократит время ожидания ростков этого овоща.

Опытные хозяева советуют за 10 дней до посадки провести специальную процедуру с семенами моркови. Положите семена в полотняный мешочек. Если такого нет, можно использовать кусочек ткани и завязать его в узелок.

Выберите такое место на участке, на котором никто не будет ходить. Выкопайте там лунку глубиной примерно 30 сантиметров и положите туда мешочек с семенами. Засыпьте лунку и сверху положите пленку, чтобы защитить землю от пересыхания. Если погода сырая и земля сильно влажная, вместо пленки насыпьте сверху мульчу.

Спустя десять дней выкопайте мешочек. За это время семена успеют пустить ростки. Сделайте глубокие лунки, полейте их водой и распределите по ним семена. Присыпьте будущую морковь грунтом.

После такой процедуры первые всходы моркови покажутся из-под земли уже спустя 3-5 дней.

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#Советы #Морковь #Сад и огород