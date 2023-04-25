Зачем закапывать семена моркови перед посевом: хитрый трюк огородников

Время ожидания всхода моркови значительно сократится

Для огородников очень важно, чтобы посеянные семена взошли. Семенам моркови требуется от недели до месяца для того, чтобы проклюнуться из-под земли после посева. Но есть хитрость, которая сократит время ожидания ростков этого овоща.

Опытные хозяева советуют за 10 дней до посадки провести специальную процедуру с семенами моркови. Положите семена в полотняный мешочек. Если такого нет, можно использовать кусочек ткани и завязать его в узелок.

Выберите такое место на участке, на котором никто не будет ходить. Выкопайте там лунку глубиной примерно 30 сантиметров и положите туда мешочек с семенами. Засыпьте лунку и сверху положите пленку, чтобы защитить землю от пересыхания. Если погода сырая и земля сильно влажная, вместо пленки насыпьте сверху мульчу.

Спустя десять дней выкопайте мешочек. За это время семена успеют пустить ростки. Сделайте глубокие лунки, полейте их водой и распределите по ним семена. Присыпьте будущую морковь грунтом.

После такой процедуры первые всходы моркови покажутся из-под земли уже спустя 3-5 дней.

Ранее "Телеграф" делился рецептом дешевой подкормки для огурцов, которая поможет собрать огромный урожай.