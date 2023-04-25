Защитить свой сад от муравьев можно с помощью простых подручных средств: топ-6 эффективных "рецептов"

Несколько простых и естественных советов, как избавиться от муравьев

Муравьи часто находят убежище в саду или теплицах. Они быстро размножаются, создавая несколько колоний. Хотя они и играют роль опылителей, они могут доставлять неприятности, особенно когда они нападают на растения. Кроме того, они привлекают тлю, которая может нанести вред растениям. К счастью, есть несколько натуральных средств, которые эффективно отпугивают этих насекомых от вашего участка.

Как отмечает портал santeplus, рекомендуется использовать натуральные растворы, чтобы наилучшим образом защитить свой сад от этих вредных насекомых. Рассказываем вам о шести самых действенных методах.

Как избавиться от муравьев в саду

Нарисуйте препятствие для муравьев

Чтобы муравьи не опустошали ваши плантации, можно использовать этот метод, который состоит в том, чтобы нарисовать линию мелом возле цветов или на стволе фруктового дерева. Муравьи не выйдут за пределы пути и покинут это пространство. Вы также можете создать барьер против муравьев, используя рулон клейких полосок или тальк, смешанный с 60-градусным спиртом. Высыпая смесь на почву плантаций, вы предотвращаете доступ к ней муравьев.

Используйте лимон

Лимон действует на муравьев как природный инсектицид. Просто разведите сок четверти лимона в небольшой емкости с водой, прежде чем распылять смесь на пораженные растения или муравейники. Кислотность лимона не только отпугнет муравьев, но и предотвратит их возвращение.

Посадите растения-репелленты, чтобы отпугивать муравьев

Такие растения как мята, базилик, чеснок или лаванда, являются отличными союзниками в борьбе с муравьями. Их запах эти насекомые совершенно не любят. Таким образом, они будут действовать как репеллент; муравьи не будут убиты, но будут держаться подальше от вашего сада.

Распылите уксус на растения, зараженные муравьями

Помимо чистящих свойств, уксус является хорошим природным инсектицидом. Вы можете безопасно использовать его на своих растениях, смешав такое же количество продукта и воды в тазике. Перелейте все в пульверизатор и распылите раствор на растения.

С помощью кофейной гущи

Если вы кофеман, это решение для вас! После каждого использования быстро собирайте кофейную гущу для компоста. С помощью ложки распределите еще влажный продукт по основным путям, по которым ходят муравьи. Их привлечет продукт, который является настоящим ядом для этих насекомых.

Используйте корицу, чтобы отпугнуть муравьев

В борьбе с муравьями может помочь корица. Эта специя, которую часто используют на кухне для придания аромата блюдам и десертам, помогает отпугивать этих насекомых. Вставьте палочки корицы в почву вашего сада рядом с их гнездом и вуаля! Эфирное масло корицы также можно распылить по всей поверхности.

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