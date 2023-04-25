Чем обработать капусту, чтобы не было гусениц все лето: народный лайфхак
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Названа самая дешевая настойка на основе одного растения
Опытные огородники должны знать, какими проверенными рецептами избавиться от вредителей на огороде без использования химикатов.
Появление гусеницы на капустной грядке обязательно приводит к повреждению растения — на листьях появляются многочисленные дырочки, из-за чего начинается процесс гниения. Один проверенный копеечный рецепт может избавить от гусениц на капусте без капли химии, и в этом нам поможет чистотел. Об этом пишет ogorod.
Как спасти урожай капусты от гусениц
Готовим средство на основе чистотела. Измельчаем растение (должно быть около 500 г) и укладываем на дно ведра. Заливаем тёплой жидкостью (до краев ведра). Оставляем настаиваться на 24 часа. Затем процеживаем получившуюся жидкость, а далее добавляем немного жидкого мыла. После этого остаётся лишь обдать капусту, но только не перебарщиваем с настоем — он должен попадать на растение каплями.
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