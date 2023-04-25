Чем обработать капусту, чтобы не было гусениц все лето: народный лайфхак

Названа самая дешевая настойка на основе одного растения

Опытные огородники должны знать, какими проверенными рецептами избавиться от вредителей на огороде без использования химикатов.

Появление гусеницы на капустной грядке обязательно приводит к повреждению растения — на листьях появляются многочисленные дырочки, из-за чего начинается процесс гниения. Один проверенный копеечный рецепт может избавить от гусениц на капусте без капли химии, и в этом нам поможет чистотел. Об этом пишет ogorod.

Как спасти урожай капусты от гусениц

Готовим средство на основе чистотела. Измельчаем растение (должно быть около 500 г) и укладываем на дно ведра. Заливаем тёплой жидкостью (до краев ведра). Оставляем настаиваться на 24 часа. Затем процеживаем получившуюся жидкость, а далее добавляем немного жидкого мыла. После этого остаётся лишь обдать капусту, но только не перебарщиваем с настоем — он должен попадать на растение каплями.

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