Чем поливать огурцы, чтобы увеличить урожай в разы: подкормка из трех ингредиентов

Сделать удобрение для огурцов легко своими руками

Огурцы – популярная культура на огороде. Этот овощ довольно неприхотлив, но, как и другие растения, требует ухода и удобрений. Натуральная подкормка для огурцов увеличит урожай плодов в разы.

Опытные огородники рекомендуют изготавливать удобрение для огурцов своими руками. Об этом пишет "Вона".

Если вы не сторонник специальных удобрений из магазина, то сделайте альтернативную подкормку в домашних условиях. Благодаря самодельному удобрению огурцы получат необходимые стимулы и будут расти намного лучше, что в будущем принесет вам щедрый урожай.

Чтобы приготовить удобрение для огурцов, возьмите древесный пепел, 9-процентный столовый уксус и воду. Вам необходимо смешать в ведре воды по одному стакану пепла и уксуса. После оставьте настой на несколько часов. Затем разбавьте водой в 3 раза.

Подкормку используют в качестве полива огурцов. Лейте раствор под куст. Обычно уходит по 1-2 литра на куст. В любом случае, переживать не стоит, так как передозировка этим удобрением невозможна.

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