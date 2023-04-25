Перцы вырастут здоровыми и крепкими: какой самодельной подкормкой их удобрять
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Правильное удобрение стимулирует культуру к росту, благодаря чему перец засыплет вас плодами
Перец – одна из обязательных культур на огороде. Правильный уход за растением и удобрения гарантируют дачникам роскошный урожай. К тому же, подкормку для перцев легко изготовить своими руками.
Чтобы перцы росли здоровыми и крепкими, нужно дважды внести самодельное удобрение на основе мела. Об этом пишет журнал "Вона".
Как приготовить подкормку для перцев в домашних условиях? Вам понадобятся всего три ингредиента:
- 1 спичечная коробка мочевины (без горки);
- 1 стакан мела;
- 10 л теплой воды.
Важно: соблюдайте дозировку. Перемешайте все ингредиенты – подкормка готова.
Как удобрять перец раствором на основе мела? Вносить удобрения следует дважды. Первый раз – спустя пару недель после высадки рассады. Второй – перед этапом цветения. Под один куст выливайте около 1 л смеси.
Такое самодельное удобрение насытит растение азотом. Подкормка легко усваивается перцами, стимулирует рост и укрепляет стебли. Вы заметите эффект очень скоро по ярко-зеленым листьям.
Ранее "Телеграф" рассказывал о секрете опытных дачников по выращиваю перца на огороде. Простая уловка при посадке увеличит шансы на хороший урожай.