Перцы вырастут здоровыми и крепкими: какой самодельной подкормкой их удобрять

Правильное удобрение стимулирует культуру к росту, благодаря чему перец засыплет вас плодами

Перец – одна из обязательных культур на огороде. Правильный уход за растением и удобрения гарантируют дачникам роскошный урожай. К тому же, подкормку для перцев легко изготовить своими руками.

Чтобы перцы росли здоровыми и крепкими, нужно дважды внести самодельное удобрение на основе мела. Об этом пишет журнал "Вона".

Как приготовить подкормку для перцев в домашних условиях? Вам понадобятся всего три ингредиента:

1 спичечная коробка мочевины (без горки);

1 стакан мела;

10 л теплой воды.

Важно: соблюдайте дозировку. Перемешайте все ингредиенты – подкормка готова.

Как удобрять перец раствором на основе мела? Вносить удобрения следует дважды. Первый раз – спустя пару недель после высадки рассады. Второй – перед этапом цветения. Под один куст выливайте около 1 л смеси.

Такое самодельное удобрение насытит растение азотом. Подкормка легко усваивается перцами, стимулирует рост и укрепляет стебли. Вы заметите эффект очень скоро по ярко-зеленым листьям.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секрете опытных дачников по выращиваю перца на огороде. Простая уловка при посадке увеличит шансы на хороший урожай.