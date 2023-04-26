Чем ни в коем случае нельзя удобрять картофель
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Не сыпьте это удобрение в лунки при посадке картофеля
Как и любой другой огородной культуре, картофелю требуются удобрения, чтобы качество и размер клубней был велик, а урожай выходил обильным. Но не все знают, что некоторые популярные удобрения могут принести растению только непоправимый вред.
В период высадки в почву картофеля, который является довольно капризной культурой, многие дачники насыпают в лунки золу. Этого делать не стоит, пишет ukr.media.
Почему картофель нельзя удобрять золой
Эта рассыпчатая подкормка не позволяет картофелю усваивать калий и делает почву щелочной. Поэтому опытные огородники не рекомендуют золу в качестве удобрения картофеля во время посадки его в почву.
Чем можно удобрять картофель
Картофель любит натуральные подкормки, в частности обычный навоз. Его рекомендуется вносить заранее до посадки клубней, чтобы он успел перегнить. А перед тем как положить картофель в лунки, стоит добавить туда немного калия и фосфора.
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