Чем ни в коем случае нельзя удобрять картофель

Не сыпьте это удобрение в лунки при посадке картофеля

Как и любой другой огородной культуре, картофелю требуются удобрения, чтобы качество и размер клубней был велик, а урожай выходил обильным. Но не все знают, что некоторые популярные удобрения могут принести растению только непоправимый вред.

В период высадки в почву картофеля, который является довольно капризной культурой, многие дачники насыпают в лунки золу. Этого делать не стоит, пишет ukr.media.

Почему картофель нельзя удобрять золой

Эта рассыпчатая подкормка не позволяет картофелю усваивать калий и делает почву щелочной. Поэтому опытные огородники не рекомендуют золу в качестве удобрения картофеля во время посадки его в почву.

Чем можно удобрять картофель

Картофель любит натуральные подкормки, в частности обычный навоз. Его рекомендуется вносить заранее до посадки клубней, чтобы он успел перегнить. А перед тем как положить картофель в лунки, стоит добавить туда немного калия и фосфора.

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