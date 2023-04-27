Денежный гороскоп Таро на май: Стрельцы могут получить повышение, а Девы - погрязнуть в долгах

Конец весны у многих ознаменуется застоем с финансами

Последний месяц весны в 2023 году для большинства ознаменуется застоем на работе и финансовыми трудностями, однако некоторые знаки Зодиака все же смогут несмотря ни на что улучшить свое материальное положение.

На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который мы сделали для всех знаков Зодиака на май 2023 года.

Вот такие карты выпали в раскладе на этот месяц:

Овен — перевернутый Рыцарь пентаклей

На подвижки в плане финансов в мае особо не стоит рассчитывать, — в этом положении карта говорит, что Вы вроде и работаете, но вознаграждения, которое считаете заслуженным, не получаете.

Телец — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что в мае Вы можете быть не организованы и летать в облаках, в связи с чем планы и творческие задумки реализовать не удастся.

Близнецы — перевернутая Королева мечей

В мае Вы больше будете склонны к распрям на работе, чем к эффективности, — Вас может преследовать ощущение, что Ваша работа не имеет смысла.

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Рак — перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы будете склонны к склочности, деспотизму и агрессии в мае, что не пойдет на пользу деловой сфере. Постарайтесь быть мягче.

Лев — пустая карта

В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос, — может быть, будущее еще не определено, или же Вам не стоит знать о нем.

Дева — Рыцарь мечей

В мае Вас может накрыть расточительное сумасбродство. Непродуманные решения, непостоянство и отсутствие понимание ситуации могут привести Вас к финансовым трудностям.

Весы — перевернутый Туз кубков

Пока все блага, судьбоносные встречи и возможности разбогатеть пройдут мимо Вас, а надежды на улучшение финансового положения не оправдаются. Ваши попытки либо не оправдаются успехом, либо Вы не сможете их достойно реализовать.

Скорпион — Десятка кубков

Это карта счастья, успеха, семейного благополучия, однако она указывает на то, что Ваш успех не обязательно будет материальным, — но Вы в любом случае будете удовлетворены своим положением.

Стрелец — Суд

Финансовая ситуация для Вас может резко измениться в мае, скорее всего в лучшую сторону. Вас могут повысить на работе, или ж начатое предприятие может успешно закончиться. Также карта может указывать на скорый переезд.

Козерог — перевернутая Звезда

Возможно, Вы бы и хотели добиться успеха, однако для этого пока не хватает благоприятных возможностей и веры в собственные силы. В этом положении карта предупреждает, что в мае Вас ждет разочарование и крушение надежд.

Водолей — Мир

Эта карта обещает Вам удачу, процветание и изобилие в мае. Кроме того, Вас может ждать переезд и/или получение наследства.

Рыбы — перевернутый Паж пентаклей

В этом положении карта говорит, что в мае Вы будете склонны больше халтурить, витать в облаках и тратить деньги, чем их зарабатывать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.