Как посадить огурцы на огороде, чтобы получить невероятный урожай: полезные советы

Избегайте этих ошибок любой ценой

Многие огородники на своих участках выращивают огурцы, однако не все они знают, как и когда это правильно делать. Увы, но иногда из-за малейшей ошибки можно лишиться всего урожая. Чтобы такого не случилось — рассказываем о популярных ошибках, а также о том, когда правильно высаживать овощ.

Первое о чем хотим сказать, что лучше всего сажать семена огурцов весной после последних заморозков, пишет santeplus. Помните, что огурцы не выносят заморозков и сильных холодов и почва для их прорастания должна быть не ниже 21°.

А теперь давайте поговорим о самых распространенных ошибках при выращивании огурцов. Их нужно избегать любой ценой.

Ошибки при выращивании огурцов

Неправильный полив

Очень важно знать, когда и как поливать огуречные плантации. На самом деле непостоянная влажность отрицательно скажется на вкусе вашего овоща, который станет горьким. Используйте метод глубокого полива, ведь он обеспечивает получение достаточного количества воды корнями растения, которые на протяжении дней будут углубляться в поисках влаги.

Чтобы понять, когда ваши растения нуждаются в поливе, погрузите палец в почву. Если она выходит сухой, значит, растение нуждается в поливе.

Недостаток питательных веществ

Огурцы нужно правильно подкармливать, чтобы они хорошо росли. Когда овощ начнет формировать цветы и распускаться, его следует подкормить сбалансированным удобрением. Предпочтительно использовать удобрение, которое повышает уровень азота в огурцах.

Плохое качество почвы

Огурцы предпочитают почву с рН от нейтрального до щелочного, поэтому перед посадкой обязательно проверьте грунт. Также важно, чтобы почва была дренированной и мягкой. Для этого перед посадкой в ​​почву добавляют компост.

Отсутствие борьбы с вредителями и болезнями

Рекомендуется сохранять бдительность в отношении вредителей и болезней, которые могут опустошить ваш урожай. Наиболее распространенными вредителями являются огуречные жуки и тля. Самый известный способ избавиться от них — использовать инсектициды.

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