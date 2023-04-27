Губительный яд: узнайте, каким растениям противопоказано удобрение золой

Зола сводит на нет действие аммиачной селитры

Зола — это универсальное удобрение. Это эффективное экологичное калийное и фосфорное удобрение, которое особенно хорошо подходит для кислых и нейтральных почв. Например, это отличная подкормка для капусты. Однако его применение пойдет на пользу не всем культурам.

Бездумное использование золы может привести к плачевным последствиям, пишет sadogorod. Важно знать, что не все растения "любят" золу.

Какие растения нельзя подкармливать золой

Зола принесет больше вреда, чем пользы, щавелю, голубике, вереску, гортензии, чернике, клюкве и бруснике.

Золу нельзя использовать в таких ситуациях:

В комплексе с доломитовой мукой зола сильно защелачивает почву.

При внесении в грунт вместе с навозом, коровяком, птичьим пометом и другой органикой уничтожает полезную микрофлору.

Сводит на нет действие аммиачной селитры.

Вкупе с суперфосфатами приводит к избытку фосфора.

При частом использовании значительно снижает уровень кислотности почвы.

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