Как обезопасить урожай помидоров от болезней: рецепт раствора из копеечных ингредиентов

Узнайте, как защитить томаты от фитофтороза

Вырастить качественный урожай помидоров без применения средств защиты невозможно, поскольку здесь всегда присутствует множество разнообразных вредоносных объектов, которые не дают плодам нормально развиваться и получать необходимые витамины и минералы из удобрений.

Как пишет Ukr.Media, особенно потере томатов грозит такая вредоносная болезнь как фитофтороз. Для борьбы с ней опытные дачники используют раствор марганцовки и чеснока.

Рецепт раствора из марганцовки и чеснока

Берем 150 г чеснока и тщательно измельчаем. Получившуюся массу смешиваем с 200 мл воды. Смесь настаиваем в темном месте в течение суток. Затем чесночный настой процеживаем и добавляем 1 г марганцовки. Разбавляем в ведре воды. Опрыскиваем в сухую погоду. Обработку необходимо проводить еженедельно, пока не появятся видимые признаки улучшения. Согласно профилактическим мерам, опрыскивать раствором необходимо 1-2 раза в месяц.

Ранее "Телеграф" писал, почему помидоры полезно высаживать возле чеснока, который отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.