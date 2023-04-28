Что добавить в выпечку, чтобы она не черствела: один ингредиент сделает ее пышной надолго

С этим лайфхаком ваша выпечка сохранит свежесть надолго

Самая любимая ароматная выпечка способна не только порадовать нас своим вкусом, но и подарить дому особую атмосферу уюта. В первые часы после приготовления выпечка мягкая и воздушная. Но впоследствии пирожки, булочки или домашний хлеб начинают черстветь, блюдо высыхает и быстро теряет свою свежесть.

Этот процесс можно отсрочить. Для этого достаточно добавить в тесто один секретный ингредиент. Какой именно – расскажем с Рixelinform.

Что добавить в выпечку, чтобы она не черствела

Таким спасительным продуктом от быстрого высыхания является манная крупа. Добавьте одну столовую ложку манки на 500 мл жидкого компонента теста, и в результате готовое блюдо будет очень долго сохранять мягкость. Отличная консистенция выпечки останется несколько дней.

Куда нельзя добавлять манную крупу

Такой лайфхак с манной крупой подходит далеко не всем видам мучных изделий. Ингредиент можно добавить в тесто для блинов, а также в основу для пирожков или хлеба. А вот если из теста планируется приготовление печенья, пирожных, слоек, пельменей или вареников, то манку использовать нельзя.

Если выпечка прилипла к форме, ее можно спасти. Немного времени — и целый пирог на столе.