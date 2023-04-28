Пройдите тест и узнайте свой самый главный страх в жизни

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая привлекла вас первой

Как правило, вещи, на которые мы обращаем внимание в первую очередь, могут очень многое рассказать о различных "тайных" уголках нашего подсознания. А все это потому, что наш мозг имеет свойство переносить собственные переживания и мысли на объект, который мы видим. Данный быстрый психологический тест по картинке поможет вам понять, чего вы боитесь больше всего.

Посмотрите на картинку и выберите то, что первым бросилось вам в глаза:

девочка

бабочка

клубника

череп

деревья

Посмотрите на картинку и узнайте о своих страхах:

Результаты теста:

Девочка

Если первым, на что вы обратили внимание, стала девочка, сидящая на траве, то, скорее всего, некоторые ваши эмоции были подавлены еще в детском возрасте. Возможно, также, что вы перенесли какую-то травму в младенчестве. Подсознание может подавлять такие травмы или страхи: отсутствие близких отношений с матерью, страх умереть во время родов, чувство оставленности. Возможно, в детстве вас надолго оставляли в одиночестве дома или в каком-нибудь другом месте.

Бабочка

Бабочку на этом рисунке сложно не заметить, ведь она занимает центральное положение на картинке. В разных культурах это насекомое имеет разное значение. Например, если бабочка вам приснилась, то вскоре вас ожидает что-то новое. Но, если бабочка летает в темноте, — вы упустили какую-то хорошую возможность. Вы чувствуете связь с потусторонним миром, возможно совсем недавно вы потеряли близкого друга или члена семьи.

Клубника

В древности клубника считалась ягодой любви. Если это первое, что вы заметили, то вы боитесь новых отношений и безответных чувств. Вам очень хочется новой любви и отношений, но этот необъяснимый страх очень мешает. Скорее всего, такие эмоции возникли из-за отношений ваших родителей, ведь они являются для вас примером.

Череп

На этой картинке череп – оптическая иллюзия. Если среди всех элементов вы сначала заметили именно его, то это значит, что вы очень боитесь смерти. Причем, это проявляется в непредсказуемых ситуациях и, иногда, вырастает до невероятных размеров. Возможно, вы были свидетелем чьей-либо смерти, либо переживаете потерю родственника.

Деревья

Возможно, вам присуща двойственность в характере. В крайних случаях это расстройство доходит до шизофрении и биполярного расстройства. Одна из ваших личностей является лишь проекцией всех ваших желаний, эмоций и чувств, а вторая занимает главенствующую позицию.

Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.