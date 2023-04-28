Как сделать помидоры в два раза больше и сочнее: понадобится всего одно растение

Чрезвычайно простое и натуральное удобрение значительно улучшит ваш урожай

На первый взгляд выращивание томатов может показаться сложным, но достаточно знать маленькие советы и хитрости, чтобы успешно посадить это растение и получить обильный урожай. Чтобы вырастить очень крупные и сочные помидоры нужно знать, чем их полезно удобрять.

Более опытные дачники рекомендуют использовать чрезвычайно простое и натуральное средство — растения, известное как "хвощ" или "конский хвост". Это одно из древнейших лекарственных растений, пишет santeplus. Многие фермеры регулярно используют компост из него для выращивания томатов.

Но есть процесс, который нужно сделать перед его применением: растение нужно сначала оставить для замачивания, и после этого он превращается в очень богатое удобрение для быстрого плодоношения и созревания томатов.

Как сделать удобрение для помидоров

Растение "конский хвост" можно использовать целиком (корень и цветок), замочив его в воде на трое суток. После используйте примерно один литр этого настоя на 10 литров воды, а после смесь используйте для полива корней помидоров, чтобы они стали больше и сочнее.

Эффект будет заметен во время созревания. Кроме того, благодаря этому натуральному компосту томаты получат необходимое количество фосфора и калия.

Ранее "Телеграф" писал, почему помидоры полезно высаживать возле чеснока, который отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.