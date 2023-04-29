Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Водолеев ждут испытания, а Раков, - большие перемены

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю

Начало мая в 2023 году для многих выдастся на удивление благоприятной, принесет перемены, обновление и силы, хотя у некоторых и не обойдется без проблем и депрессивного настроения.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 1 по 7 мая 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Двойка кубков

Еще эта карта называется "Владыка любви", и она означает, что на неделе Вы можете сблизиться с кем-то, перевести отношения на новый уровень. Проведите время с близкими людьми, прислушивайтесь к их советам, и все сложится благоприятно для Вас.

Телец — Король кубков

Это очень хорошая карта, которая обещает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.

Близнецы — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Рак — Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. На следующей неделе в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Лев — перевернутый Паж кубков

В обычном положении это довольно позитивная карта, однако перевернутая она предупреждает, что на следующей неделе у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Дева — перевернутая Семерка кубков

В прямом положении карта указывает, что жизнь вопрошающего проходит в иллюзиях, у него нет решимости сделать важный выбор, из-за чего застрял на перепутье и может в любой момент совершить ошибку. Но в этот раз она выпала перевернутой, и смысл предсказания меняется, — из всего множества вариантов Вы выберете верный, который поможет Вам достичь поставленных целей.

Весы — Правосудие

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. На неделе Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Скорпион — перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы сдвинетесь дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Стрелец — перевернутая Шестерка кубков

Вскоре Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Козерог — перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что на следующей неделе Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Водолей — Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что в начале мая Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, но сила будет на Вашей стороне, и Вы справитесь.

Рыбы — Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть по картам Таро в мае 2023 года.