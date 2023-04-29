"Дружит" не со всеми: какие растения категорически нельзя сажать возле лука

Лук отличный сосед для многих растений, но все же есть некоторые исключения.

Еще одна тонкость, о которой следует знать в сельскохозяйственном мире: некоторые растения плохо смешиваются друг с другом. Чтобы получить успешный урожай и, прежде всего, не навредить своим овощам, вы обязательно должны узнать о наиболее подходящих комбинациях культур. И конечно же неподходящих.

Чтобы уберечь урожай лука, важно обращать внимание где и возле кого вы его высаживаете, пишет santeplus. Помните, что лук дружит со многими растениями на огороде, но все же есть некоторые исключения.

Какие растения нельзя сажать возле лука

Фасоль (зеленая и карликовая), горох и другие бобовые — лук рискует убить определенные бактерии, которые очень полезны для корней этих растений, что может сильно замедлить их рост. Но, поскольку эти бобовые фиксируют азот в почве и лук их очень любит, то его можно сажать сразу после уборки гороха и фасоли.

Спаржа — они с луком будут постоянно бороться за то, чтобы питаться одними и теми же питательными веществами. Поэтому, если вы будете держать их рядом, вы остановите рост одной или обеих культур.

— они с луком будут постоянно бороться за то, чтобы питаться одними и теми же питательными веществами. Поэтому, если вы будете держать их рядом, вы остановите рост одной или обеих культур. Шалфей — это ароматное растение приносит в почву столько азота, что может негативно повлиять на луковицу.

— это ароматное растение приносит в почву столько азота, что может негативно повлиять на луковицу. Другие растения семейства луковых (чеснок, лук-порей, лук-шалот, шнитт-лук, зеленый лук) - можно подумать, что было бы хорошо вырастить их счастливо на одном участке, но оказывается это не очень хорошая идея. Потому что все эти производные привлекают множество вредителей. Лучше рассадить их во избежание неприятностей.

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