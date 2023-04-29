Посадите эти растения на участке, и вы забудете о кротах навсегда: эффективный трюк, как прогнать вредителя

Чтобы отпугнуть кротов, не всегда нужно использовать химикаты

Кроты — одни из грызунов, которые могут поселиться в вашем саду и нанести вред урожаю. Они могут уничтожить ваши плантации, выкопав свои тоннели. От них бывает трудно избавиться, однако сделать это вполне реально и возможно.

Избавиться от кротов можно без использования химикатов или ловушек, пишет santeplus. Для этого достаточно всего лишь посадить на своем участке некоторые растения, которые отпугнут вредителей в кратчайшие сроки.

Как избавиться от кротов без химии

Чтобы избавиться от кротов навсегда, рекомендуется выращивать лук на своем огороде. Запах этого растения ненавидят эти грызуны, которые могут атаковать ваш огород и ваши посевы. Необходимо посеять растение вокруг своих плантаций, чтобы защитить их от нападений кротов.

Помимо посадки лука, есть и другие растения, которые могут эффективно отпугивать этих грызунов К примеру посадка гиацинтов — один из лучших способов предотвратить "заражение" кротами, а также это красивое украшения вашего сада. Их мощный запах моментально заставляет этих вредителей исчезнуть. Чтобы воспользоваться его свойствами, вы можете посеять их по краю вашего огорода.

Раньше мы рассказывали, как избавиться от тли раз и навсегда. С этим простым методом кусты уже через два дня будут как новенькие.