День святых жен-мироносиц 2023: что категорически запрещено делать в этот праздник

С давних времен в этот праздник существуют определенные запреты

В воскресенье, 30 апреля, христиане восточного обряда отмечают День жен-мироносиц. Этот праздник не имеет фиксированной даты, он приходится на второе воскресенье после Пасхи, которая в этом году выпала на 16 апреля.

День жен-мироносиц посвящен женщинам, которые посвятили свою жизнь Иисусу Христу, и вошли они в историю как первые свидетельницы Воскресения Господня. Этот праздник считается днем всех женщин, поэтому их строго-настрого нельзя в этот день ругать, повышать на них голос, перечить им.

В старину женщины в этот день собирались на посиделки, разговаривали по душам и угощали друг друга блинами, которые символизировали солнце, и яичницей — символом возрождения и продолжения рода. Считали, что если девушка проведет женский день в одиночестве – то она не сможет в будущем найти себе пару.

Что нельзя делать 30 апреля в День жен-мироносиц

Употреблять алкоголь – особенно женщинам.

Ссориться, ругаться, нужно избегать дурных мыслей.

Отправлять на охоту и рыбалку.

Планировать что-то важное и серьезное.

Стоит добавить, что 30 апреля завершаются поминальные дни. Церковное название этого периода – Радоница или Родительский день, а в народе эти дни еще называют Проводами или Гробками.