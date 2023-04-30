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Когда Вознесение Господне: календарь церковных праздников на май 2023

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В мае есть несколько праздничных дат Новость обновлена 30 апреля 2023, 10:56
В мае есть несколько праздничных дат. Фото Коллаж "Телеграфа"

Один из главнейших праздников, которые отмечаем в мае, Вознесение Господне

Позади пасхальный цикл, но в мае тоже немало важных дат для христиан восточного обряда. Одна из ключевых дат церковного календаря на этот месяц – Вознесение Господне, которое выпадает на 40-й день после Пасхи и всегда на четверг.

Какие церковные праздники отмечают в Украине в этом месяце согласно григорианскому календарю, узнайте в нашем материале. Дополнительных выходных дней не предусмотрено в связи с действием военного положения в стране. Для удобства размещаем церковный календарь праздников на май 2023 года.

Церковный календарь на май 2023

Церковный календарь на май 2023
Основные церковные праздники в календаре на май

Главные церковные праздники в мае 2023 года

  • 6 мая — великомученика Георгия Победоносца, мучеников Анатолия и Протолеона.
  • 14 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского.
  • 21 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
  • 22 мая — перенесение мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый).
  • 24 мая — равноапостольных Кирилла и Мефодия.
  • 25 мая — Вознесение Господне; день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 апреля христиане восточного обряда отмечают День жен-мироносиц. Эта дата посвящена женщинам, первым свидетельницам Воскресения Иисуса.

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