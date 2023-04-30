Когда Вознесение Господне: календарь церковных праздников на май 2023
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Один из главнейших праздников, которые отмечаем в мае, Вознесение Господне
Позади пасхальный цикл, но в мае тоже немало важных дат для христиан восточного обряда. Одна из ключевых дат церковного календаря на этот месяц – Вознесение Господне, которое выпадает на 40-й день после Пасхи и всегда на четверг.
Какие церковные праздники отмечают в Украине в этом месяце согласно григорианскому календарю, узнайте в нашем материале. Дополнительных выходных дней не предусмотрено в связи с действием военного положения в стране. Для удобства размещаем церковный календарь праздников на май 2023 года.
Церковный календарь на май 2023
Главные церковные праздники в мае 2023 года
- 6 мая — великомученика Георгия Победоносца, мучеников Анатолия и Протолеона.
- 14 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского.
- 21 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- 22 мая — перенесение мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый).
- 24 мая — равноапостольных Кирилла и Мефодия.
- 25 мая — Вознесение Господне; день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 апреля христиане восточного обряда отмечают День жен-мироносиц. Эта дата посвящена женщинам, первым свидетельницам Воскресения Иисуса.