Когда Вознесение Господне: календарь церковных праздников на май 2023

Один из главнейших праздников, которые отмечаем в мае, Вознесение Господне

Позади пасхальный цикл, но в мае тоже немало важных дат для христиан восточного обряда. Одна из ключевых дат церковного календаря на этот месяц – Вознесение Господне, которое выпадает на 40-й день после Пасхи и всегда на четверг.

Какие церковные праздники отмечают в Украине в этом месяце согласно григорианскому календарю, узнайте в нашем материале. Дополнительных выходных дней не предусмотрено в связи с действием военного положения в стране. Для удобства размещаем церковный календарь праздников на май 2023 года.

Церковный календарь на май 2023

Основные церковные праздники в календаре на май

Главные церковные праздники в мае 2023 года

6 мая — великомученика Георгия Победоносца, мучеников Анатолия и Протолеона.

— великомученика Георгия Победоносца, мучеников Анатолия и Протолеона. 14 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского.

— священномученика Макария, митрополита Киевского. 21 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

— апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 22 мая — перенесение мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый).

— перенесение мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый). 24 мая — равноапостольных Кирилла и Мефодия.

— равноапостольных Кирилла и Мефодия. 25 мая — Вознесение Господне; день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 апреля христиане восточного обряда отмечают День жен-мироносиц. Эта дата посвящена женщинам, первым свидетельницам Воскресения Иисуса.