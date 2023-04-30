Когда в мае-2023 нужно сажать огурцы, а когда – картофель: посевной календарь на месяц

"Телеграф" рассказывает, какие овощи и когда сажают в последний месяц весны

Продолжается период посадки основных культур на огороде. В мае дачники приступают к посеву бахчевых – арбузов, дынь и тыкв. Но также последний весенний месяц подойдет для посадки картофеля, огурцов, томатов и других популярных растений.

Многие дачники привыкли следовать лунному календарю, выполняя работы на своем участке. В этом месяце в огородничестве выделяют несколько благоприятных и неудачных дат для посева тех или иных овощей. "Телеграф" рассказывает, какие растения и когда сеют в мае 2023 года.

Посевной календарь на май 2023

Третий месяц весны создает отличные условия для высадки в открытый грунт популярных у огородников культур. В их числе картофель, морковь, перец, помидоры, огурцы, свекла, капуста, лук, бахчевые культуры, бобовые и зелень.

Календарь огородника на май

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в мае-2023

Неблагоприятных дней совсем мало

Удачные дни для посадок: 2-4, 7-18, 20-25, 27-31 мая.

2-4, 7-18, 20-25, 27-31 мая. Неблагоприятные дни для посадок: 4-6, 19, 26 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая половина месяца будет достаточно холодной, а в некоторых регионах ожидается много дождей. Такой прогноз погоды на май в Украине озвучил синоптик Игорь Кибальчич.