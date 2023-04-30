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Когда в мае-2023 нужно сажать огурцы, а когда – картофель: посевной календарь на месяц

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Дачный сезон в самом разгаре Новость обновлена 30 апреля 2023, 12:37
Дачный сезон в самом разгаре. Фото pexels.com

"Телеграф" рассказывает, какие овощи и когда сажают в последний месяц весны

Продолжается период посадки основных культур на огороде. В мае дачники приступают к посеву бахчевых – арбузов, дынь и тыкв. Но также последний весенний месяц подойдет для посадки картофеля, огурцов, томатов и других популярных растений.

Многие дачники привыкли следовать лунному календарю, выполняя работы на своем участке. В этом месяце в огородничестве выделяют несколько благоприятных и неудачных дат для посева тех или иных овощей. "Телеграф" рассказывает, какие растения и когда сеют в мае 2023 года.

Посевной календарь на май 2023

Третий месяц весны создает отличные условия для высадки в открытый грунт популярных у огородников культур. В их числе картофель, морковь, перец, помидоры, огурцы, свекла, капуста, лук, бахчевые культуры, бобовые и зелень.

Посевной календарь на май 2023
Календарь огородника на май

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в мае-2023

Посевной календарь на май 2023
Неблагоприятных дней совсем мало
  • Удачные дни для посадок: 2-4, 7-18, 20-25, 27-31 мая.
  • Неблагоприятные дни для посадок: 4-6, 19, 26 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая половина месяца будет достаточно холодной, а в некоторых регионах ожидается много дождей. Такой прогноз погоды на май в Украине озвучил синоптик Игорь Кибальчич.

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#Май #Огород #Посевной календарь