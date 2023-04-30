Настоящие счастливчики: этим трем знакам Зодиака карты Таро пророчат успех в начале мая

Не упустите шанс изменить жизнь к лучшему

Наверное каждый бы хотел быть успешным, открыть новое дело или получить повышение, — однако три знака Зодиака действительно могут получить все это в начале мая 2023 года.

Во всяком случае, именно на это указывает финансовый расклад по картам Таро, который "Телеграф" составил для всех знаков Зодиака на неделю с 1 по 7 мая включительно.

Львам выпал Туз мечей

В ближайшую неделю Львы могут столкнуться с вызовом или необходимостью принять важное решение, — не стоит медлить, поскольку это будет шанс достичь процветания и улучшить качество своей жизни.

Девам выпал Паж пентаклей

Эта карта указывает, что у Дев в первую неделю мая будет много ресурсов для работы. Более того, это очень удачное время для новых начинаний, так что если Вы думали об открытии своего дела, то сейчас самое время, поскольку высоки шансы, что оно станет прибыльным. Кроме того, это отличное время для заключения новых контактов и оформления сделок.

Весам выпал Паж кубков

Внимательно слушайте свою интуицию в ближайшую неделю, поскольку таким образом Вы можете почувствовать перспективные проекты и выгодные дела на следующей неделе. Также возможно повышение в должности. Однако будьте внимательны к деталям, поскольку чрезмерная доверчивость и наивность может вылезти Вам боком.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в мае 2023 года по картам Таро.