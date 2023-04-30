Всего одна горсть – и лук вырастет здоровым и крупным: что добавить в лунки при посадке

Натуральное удобрение защитит лук от болезней

При посеве той или иной культуры на огороде важно учитывать ряд правил, а также овощей-соседей вблизи грядки. Если все сделать правильно, то такое популярное растение, как лук, будет расти здоровым, крупным и вкусным.

Опытные огородники при посадке лука пользуются одной хитростью: вносят особые удобрения прямо в лунки. Об этом пишет журнал "Вона".

Чтобы получить роскошный урожай лука, при посадке используйте зрелый компост. Это органическое удобрение принесет растению массу пользы. Подкормка обогатит почву азотом, фосфором, калием и микроэлементами, что немаловажно, все компоненты культура легко усвоит. Однако важно знать: органика должна быть перепрелой, так в землю точно не попадут семена сорняков, споры грибов и иные паразиты.

Сколько компоста добавляют в лунки при посадке лука? На каждую луковицу достаточно одной горсти компоста. Помните, что слишком большое количество органики нежелательно, есть риск, что вырастет много зелени, но луковицы будут мелкими.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном трюк огородников, который поможет в разы увеличить урожай лука. Просто нужно замочить сеянку в особом растворе.