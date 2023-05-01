Растениям не хватает йода: какие признаки говорят об этом

Нехватка йода похожа с признаками заболеваний

Природный элемент йод необходим всем живым существам, в том числе растениям. Его недостаток у овощных и фруктовых культурах так же чреват развитием всех известных аграриям заболеваний.

Особенно знать о необходимости йода для культур необходимо тем огородникам, которым достались торфяные и подзолистые грунты, легкие супеси и субстраты с низким содержанием органики. Об этом пишет ogorod. Рассказываем, как не проморгать нехватку йода у растений.

Признаки дефицита йода

Йод в качестве подкормки используют для плодовых растений, например, винограда. Из-за его нехватки возникает плохая завязь, загнивание. Если речь идет о помидорах и перцах, то плоды завязываются мелкие и бледные. Ягодные культуры без йода страдают бледной растительностью и задержкой в росте. Также снижается устойчивость к вредителям. Нехватка йода у растений похожа с признаками заболеваний, атаками вредителей, последствиями заморозков.

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