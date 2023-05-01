Укр

Растениям не хватает йода: какие признаки говорят об этом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Йод как подкормку используют для винограда
Йод как подкормку используют для винограда. Фото pixabay.com

Нехватка йода похожа с признаками заболеваний

Природный элемент йод необходим всем живым существам, в том числе растениям. Его недостаток у овощных и фруктовых культурах так же чреват развитием всех известных аграриям заболеваний.

Особенно знать о необходимости йода для культур необходимо тем огородникам, которым достались торфяные и подзолистые грунты, легкие супеси и субстраты с низким содержанием органики. Об этом пишет ogorod. Рассказываем, как не проморгать нехватку йода у растений.

Признаки дефицита йода

Йод в качестве подкормки используют для плодовых растений, например, винограда. Из-за его нехватки возникает плохая завязь, загнивание. Если речь идет о помидорах и перцах, то плоды завязываются мелкие и бледные. Ягодные культуры без йода страдают бледной растительностью и задержкой в росте. Также снижается устойчивость к вредителям. Нехватка йода у растений похожа с признаками заболеваний, атаками вредителей, последствиями заморозков.

Ранее "Телеграф" писал, как защитить капусту от гусениц и уберечь плодовые деревья от муравьев. Принимать меры лучше как можно раньше.

Теги:
#Йод #Растения #Сад #Огород