Удобрение из сорняков: как сделать подкормку из одуванчиков

Не спешите выбрасывать сорванные на участке одуванчики

С наступлением весны на земельных участках активно растут сорняки. Май — период активного роста и цветения одуванчиков. Буквально за считанные дни они заполоняют собой землю. Многие дачники спешат избавиться от них, вырывают цветы с корнем и выбрасывают. Хотя из одуванчиков можно сделать универсальную подкормку для растений.

Листья, цветы и корни одуванчика содержат в себе много микроэлементов и питательных веществ. Зеленые листья богаты азотом, цветы – медью, железом, магнием, никелем, бором, а корни растения содержат углевод инулин и белок. Этот набор позволить сорняку стать хорошим удобрением.

Как приготовить удобрение из одуванчиков

Соберите одуванчики в ведро или бочку, залейте теплой водой и накройте крышкой. Утрамбовывать цветы не нужно. К одуванчикам можно добавить крапиву или свежую траву.

Емкость с одуванчиками поставьте в темное место. Важно, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи. Ежедневно открывайте крышку и перемешивайте содержимое.

Спустя несколько дней начнется процесс брожения и начнет выделяться неприятный запах. Настаивать удобрение нужно до тех, пока неприятный запах не исчезнет и жидкость не станет прозрачной.

В чистом виде использовать удобрения нельзя, поэтому настой из одуванчиков нужно развести водой в соотношении 1 к 10.

До созревания плодов проводите подкормку раз в три недели, а после – раз в две недели.

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