Отпугнут вредителей и защитят от болезней: два удобрения, которые нужны малине весной

Садовники рекомендуют удобрять малину двумя натуральными подкормками, чтобы ускорить плодоношение

Малина – популярная культура в саду, которая, как и другие ягоды, нуждается в подкормке. Весной опытные дачники обрабатывают кусты малины как минимум дважды, тем более, что удобрения легко сделать своими руками.

Для удобрения малины весной нужны две подкормки: одна на основе дрожжей, другая – лука. Об этом пишет журнал "Вона".

Дрожжевое удобрение для малины

Подкормка с сухими дрожжами защищает растение от болезней, стимулирует развитие, оживляет листву и ускоряет цветение. Как приготовить раствор:

Возьмите 10 г дрожжей, 100 г сахара. Разведите ингредиенты в 10 л теплой воды. Дайте раствору настояться пару часов. Разбавьте раствор водой в пропорции 1:5.

Затем поливайте раствором почву вокруг кустов малины. Положительный эффект для роста культуры вы увидите совсем скоро!

Луковая подкормка для малины

Если хочется получить больше плодов, то простимулируйте развитие растения удобрением на основе лука. Для этого необходимо настоять луковую шелуху в воде в течение двух недель, а затем поливать этим раствором малинник, как обычно. Плюс этой подкормки также в том, что она отпугнет от кустов малины нежелательных насекомых и предотвратит размножение бактерий, которые являются источниками инфекций.

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