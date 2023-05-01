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Чтобы отпугнуть муравьев, нужны только "правильные" растения: что посадить на участке для защиты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Отличный способ эффективно защитить свои растения Новость обновлена 01 мая 2023, 12:53
Отличный способ эффективно защитить свои растения. Фото santeplusmag.com

Благодаря этому лайфхаку, вы мгновенно отпугнете этих насекомых

Муравьи могут стать настоящей неприятностью в саду и нанести вред вашим растениям. К счастью, от них можно избавиться, посадив растения-репелленты на своем участке.

Как отмечает портал santeplus, есть четыре отличных помощника в борьбе с муравьями. Более того, как бонус, эти растения легко сажать, и они приносят прекрасный запах в ваш сад.

Какие растения помогут избавиться от муравьев в саду

  • Мята

Мята оказывает отпугивающее действие на муравьев. Растет на солнечных или полутенистых местах. Почва должна быть влажной и богатой гумусом. Это неприхотливое растение, не требующее особого ухода.

мята
  • Тимьян

Несмотря на то, что тимьян не так сильно пахнет, как мята, он также является отличным репеллентом для муравьев. Лучше всего растет в хорошо дренированной почве и на солнечном месте.

тимьян
  • Майоран

Майоран не только поможет вам отпугнуть муравьев в саду, но и станет прекрасным растением для украшения вашего дома. Хорошо растет в теплых, солнечных местах, а почва должна быть плодородной, водопроницаемой, со слегка щелочным pH.

майоран
  • Лаванда

Лаванда отпугивает не только муравьев, но и комаров, мух и клещей. Лаванду следует сажать в непосредственной близости от роз, чтобы защитить их от тли. Растение хорошо растет в теплых, солнечных, сухих местах и ​​на хорошо дренированных известковых почвах.

лаванда

Ранее "Телеграф" сообщал, что ваш участок может заинтересовать кротов. К счастью, есть гуманные способы справиться с этим вредителем.

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#Муравьи #Вредители #Сад #Огород #Лайфхак