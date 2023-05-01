Чтобы отпугнуть муравьев, нужны только "правильные" растения: что посадить на участке для защиты
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Благодаря этому лайфхаку, вы мгновенно отпугнете этих насекомых
Муравьи могут стать настоящей неприятностью в саду и нанести вред вашим растениям. К счастью, от них можно избавиться, посадив растения-репелленты на своем участке.
Как отмечает портал santeplus, есть четыре отличных помощника в борьбе с муравьями. Более того, как бонус, эти растения легко сажать, и они приносят прекрасный запах в ваш сад.
Какие растения помогут избавиться от муравьев в саду
- Мята
Мята оказывает отпугивающее действие на муравьев. Растет на солнечных или полутенистых местах. Почва должна быть влажной и богатой гумусом. Это неприхотливое растение, не требующее особого ухода.
- Тимьян
Несмотря на то, что тимьян не так сильно пахнет, как мята, он также является отличным репеллентом для муравьев. Лучше всего растет в хорошо дренированной почве и на солнечном месте.
- Майоран
Майоран не только поможет вам отпугнуть муравьев в саду, но и станет прекрасным растением для украшения вашего дома. Хорошо растет в теплых, солнечных местах, а почва должна быть плодородной, водопроницаемой, со слегка щелочным pH.
- Лаванда
Лаванда отпугивает не только муравьев, но и комаров, мух и клещей. Лаванду следует сажать в непосредственной близости от роз, чтобы защитить их от тли. Растение хорошо растет в теплых, солнечных, сухих местах и на хорошо дренированных известковых почвах.
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