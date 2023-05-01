Чтобы отпугнуть муравьев, нужны только "правильные" растения: что посадить на участке для защиты

Благодаря этому лайфхаку, вы мгновенно отпугнете этих насекомых

Муравьи могут стать настоящей неприятностью в саду и нанести вред вашим растениям. К счастью, от них можно избавиться, посадив растения-репелленты на своем участке.

Как отмечает портал santeplus, есть четыре отличных помощника в борьбе с муравьями. Более того, как бонус, эти растения легко сажать, и они приносят прекрасный запах в ваш сад.

Какие растения помогут избавиться от муравьев в саду

Мята

Мята оказывает отпугивающее действие на муравьев. Растет на солнечных или полутенистых местах. Почва должна быть влажной и богатой гумусом. Это неприхотливое растение, не требующее особого ухода.

Тимьян

Несмотря на то, что тимьян не так сильно пахнет, как мята, он также является отличным репеллентом для муравьев. Лучше всего растет в хорошо дренированной почве и на солнечном месте.

Майоран

Майоран не только поможет вам отпугнуть муравьев в саду, но и станет прекрасным растением для украшения вашего дома. Хорошо растет в теплых, солнечных местах, а почва должна быть плодородной, водопроницаемой, со слегка щелочным pH.

Лаванда

Лаванда отпугивает не только муравьев, но и комаров, мух и клещей. Лаванду следует сажать в непосредственной близости от роз, чтобы защитить их от тли. Растение хорошо растет в теплых, солнечных, сухих местах и ​​на хорошо дренированных известковых почвах.

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