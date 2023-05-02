Чем подкормить клубнику, чтобы росла крупной и сладкой: четыре удобрения

Садовникам нужно уделить больше времени клубничной плантации, как только появятся бутоны

Клубника засыплет вас вкусными ягодами, если вы будете ее правильно подкармливать. Особенно важно внести удобрения в период бутонизации, когда растению требуется больше питательных микроэлементов.

Опытные садовники обращают внимание на четыре натуральных подкормки для клубники, которые сделают ягоды крупными и сладкими. Об этом пишет журнал "Вона".

Какими подкормками удобрять клубнику в период бутонизации:

Зола. Для приготовления раствора 200 г пепла растворите в ведре воды и оставьте настаиваться на 2-3 дня. Поливайте получившейся жидкостью междурядье в расчете одно ведро на 1-1,5 погонный метр.

Для приготовления раствора 200 г пепла растворите в ведре воды и оставьте настаиваться на 2-3 дня. Поливайте получившейся жидкостью междурядье в расчете одно ведро на 1-1,5 погонный метр. Куриный помет. Удобрения натуральным ингредиентом поможет питательным элементам из почвы быстрее усвоиться культурой.

Дрожжи. Используйте в качестве жидкого удобрения. Раствор готовьте в соотношении 1 кг сырья на 5 литров воды.

Используйте в качестве жидкого удобрения. Раствор готовьте в соотношении 1 кг сырья на 5 литров воды. Борная кислота. Еще одна альтернатива магазинным удобрениям, которая помогает формированию завязи, а число пустоцветов уменьшает.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях ухода за ремонтантной клубникой. Высокую урожайность обеспечит всего одна процедура.