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Чем подкормить клубнику, чтобы росла крупной и сладкой: четыре удобрения

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Клубника требует особого ухода Новость обновлена 02 мая 2023, 19:14
Клубника требует особого ухода. Фото pexels.com

Садовникам нужно уделить больше времени клубничной плантации, как только появятся бутоны

Клубника засыплет вас вкусными ягодами, если вы будете ее правильно подкармливать. Особенно важно внести удобрения в период бутонизации, когда растению требуется больше питательных микроэлементов.

Опытные садовники обращают внимание на четыре натуральных подкормки для клубники, которые сделают ягоды крупными и сладкими. Об этом пишет журнал "Вона".

Какими подкормками удобрять клубнику в период бутонизации:

  • Зола. Для приготовления раствора 200 г пепла растворите в ведре воды и оставьте настаиваться на 2-3 дня. Поливайте получившейся жидкостью междурядье в расчете одно ведро на 1-1,5 погонный метр.
  • Куриный помет. Удобрения натуральным ингредиентом поможет питательным элементам из почвы быстрее усвоиться культурой.
  • Дрожжи. Используйте в качестве жидкого удобрения. Раствор готовьте в соотношении 1 кг сырья на 5 литров воды.
  • Борная кислота. Еще одна альтернатива магазинным удобрениям, которая помогает формированию завязи, а число пустоцветов уменьшает.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях ухода за ремонтантной клубникой. Высокую урожайность обеспечит всего одна процедура.

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#Клубника #Удобрения