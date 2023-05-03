Когда произойдет первое лунное затмение 2023 года: запреты, видимость и влияние на знаки Зодиака

Грядущее лунное затмение будет полутеневым, что случается довольно редко

Вслед за первым солнечным затмением 2023 года произойдет лунное, тоже впервые в этом году. Дата лунного затмения — пятница 5 мая. В астрологии это событие часто называют "майским" или "цветочным".

"Телеграф" рассказывает, в чем особенности лунного затмения 5 мая и какие страны смогут насладиться редким зрелищем. По словам астрологов, в этот день стоит отказаться от некоторых занятий, особенно если вы попали в число знаков Зодиака, которые особенно почувствуют энергию затмения.

Лунное затмение 5 мая 2023

В этот раз произойдет полутеневое лунное затмение, то есть Луна пройдет через полутень Земли (внешнюю часть тени планеты). Подобного плана затмений не случится в ближайшие 19 лет. По данным ресурса timeanddate.com, лунное затмение начнется с 18:14 (по Киеву) 5 мая 2023 года, пик выпадает на 20:26, а завершение – 22:31.

В каких странах увидят лунное затмение 5 мая 2023 года? Среди регионов в видимости оказались: Европа, Азия, Австралия, Африка, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Антарктида. Стоит отметить, что насладиться зрелищем смогут лишь в тех городах, где Луна будет находиться над горизонтом. В Украине будет видно майское лунное затмение, но не так выразительно, как в других точках планеты. К тому же, полутеневое лунное затмение не всегда просто рассмотреть, ведь затененная часть едва бледнее, чем остальная поверхность Луны.

Карта видимости лунного затмения 5 мая 2023 года. Данные: In-The-Sky.org

Если у вас нет возможности выбраться в открытую местность для наблюдений за небом или рассмотреть тени на Луне в телескоп, то можно смотреть лунное затмение 5 мая 2023 года онлайн.

Что нельзя делать в день лунного затмения

В астрологии к периоду затмений относятся по-особенному. Лунное затмение 5 мая 2023 года произойдет в знаке Скорпион – символ мощной энергии, секса, власти и борьбы. Астролог Юджин Папуша в Фейсбуке озвучил ряд запретов, касающихся этого события. В частности под запретом:

Начинания и свадьбы.

Операции и уколы красоты.

Дальние путешествия.

Тяжелый физический труд.

Подписание договоров.

Начало ремонта.

Покупка автомобилей, домов, дорогих вещей.

Открытие кредита.

Что можно делать в день майского лунного затмения:

Заботиться о своем здоровье;

Убирать в доме;

Избавляться от старых и ненужных вещей;

Медитировать.

Отказываться от тяжелой пищи.

Проводить процедуры по очищению души и тела.

Гороскоп для всех знаков Зодиака

Лунное затмение в Скорпионе 5 мая поднимет темы, связанные с эмоциональным очищением и освобождением, пишет elitedaily.com. Для каждого знака Зодиака астрологи озвучили отдельные рекомендации.

Овен

Освободитесь от необходимости всегда проявлять самодостаточность и независимость от близких. Примите помощь, которая предлагается вам сейчас. Это не говорит о том, что вы не можете позаботиться о себе.

Телец

Перестаньте контролировать свою половинку. Если чувствуете, что рядом с вами ненадежный человек, пришло время прекратить эту связь. Затмение поможет избавиться от любого беспокойства по поводу отношений.

Близнецы

Избавьтесь от любых привычек или практик в вашей повседневной жизни, которые не приносят комфорта и удовлетворения. К примеру, измените утренний распорядок. Не стоит чрезмерно привязываться к ритуалам, которые ограничивают или препятствуют вашему росту.

Рак

Вы сможете убрать из своей жизни страхи, связанные с творческим или сексуальным самовыражением. Помните, что вы заслуживаете удовольствия. Не лишайте себя того, что вам нравится.

Лев

Затмение поможет отпустить боязнь или другие эмоции в вашей домашней и семейной жизни. Вы наконец-то разрешите конфликты с близкими, признаетесь себе в обидах и проработаете их.

Дева

Используйте это затмение как возможность освободиться от принципов, основанных на страхе или ограничениях. Попробуйте провести работу над своим типом мышления, чтобы стать более продуктивным.

Весы

Опасения по поводу денег и ресурсов ослабнут. Пора научиться наслаждаться плодами своего труда. Можете смело побаловать себя, ведь вы много работали ради имеющегося дохода.

Скорпион

Чрезмерная закрытость вредит романтическим отношениям. Задумайтесь, какие установки в вашей голове мешают вам достичь близости с партнером. Ослабьте бдительность в вопросах любви.

Стрелец

Подумайте над тем, какие ваши привычки работают против вас. Не стоит ограничивать себя в отдыхе, расслаблении и восстановлении. Настал момент перезарядиться и пополнить силы для будущих побед.

Козерог

Придется расстаться со всеми связями, которые ограничивают вас или даже вредят. Так что, если пришло время разорвать отношения со старым другом или коллегой, не чувствуйте себя виноватым. Вы развиваетесь, не все люди пойдут за вами дальше.

Водолей

Отпустите любые страхи или тревоги в вашей карьере и профессиональном мире. Желание перестраховаться в конечном итоге не приносит вам ничего хорошего. Хватит зацикливаться на опасениях, что вы не сможете добиться успеха. Отвлекитесь и действуйте.

Рыбы

Уделите время своему духовному развитию. Практики и философии, которые вас привлекают, должны давать вам чувство комфорта, а не сковывать в самосовершенствовании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в апреле начался весенний коридор затмений. Астрологи пояснили, в чем особенности этого периода.