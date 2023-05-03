Какой подручный материал отпугнет от сада и огорода вредителей: находка опытных дачников

Фольга пригодится не только для выпекания блюд, а и в садово-огородных делах

Опытные дачники не всегда используют химические вещества для отпугивания вредителей от плодовых деревьев, культур на огороде и других растений в саду. Алюминиевая фольга, к примеру, может пригодиться не только на кухне.

Есть два действенных лайфхака с фольгой, которые помогут сохранить растения на вашем дачном участке. Об этом рассказывает howstuffworks.com.

Не спешите покупать пестициды, чтобы побороть прожорливых насекомых на участке. Химия может испортить фрукты и овощи, поэтому воспользуйтесь альтернативой. Что нужно делать? Нарежьте небольшие полоски алюминиевой фольги и смешайте их с мульчей. Блестящая сторона фольги будет отражать свет, отпугивая вредителей от вашего огорода. В качестве дополнительного бонуса фольга также будет отражать обратно на растения необходимый им свет.

Второй способ применения фольги решит проблему с птицами. Эти прекрасные создания могут испортить урожай плодоносящих деревьев. Вы можете защитить фруктовые деревья леской, перевязанной скрученными полосками алюминиевой фольги. Свет, отраженный от фольги, отпугивает птиц, как и звук движущегося на ветру материала.

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