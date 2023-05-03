Чем посыпать грунт перед посадкой рассады томатов и перцев: урожая будет в разы больше

Два удобрения ускорят рост рассады, что немаловажно, никакой химии не нужно

Культуры на огороде нуждаются в удобрениях. Некоторым растениям нужна "поддержка" уже на этапе высадки рассады в открытый грунт, которую многие дачники сопоставляют с посевным календарем. В том числе подкормка важна для помидоров и перцев.

Чтобы получить больший урожай томатов и перцев, опытные дачники посыпают землю перед посадкой двумя ингредиентами. Об этом пишет журнал "Вона".

Первый вариант удобрения для рассады помидоров и перцев – пепел. И перец, и помидоры будут расти лучше, если перед посадкой удобрить их пеплом. Как это делать? Всыпьте по одной горсти золы в каждую лунку или посыпьте почву вокруг растений. Можете сделать раствор (смешать вещество с водой) для обработки листьев против мушки. Стоит добавить, что состав пепла может быть разным. Кальций даст зола лиственных, фосфор – хвойных, калий – виноградных и травяных растений.

Не менее полезна для рассады помидоров и перцев кофейная гуща. Бонус: натуральный ингредиент отлично разрыхлит почву. Как приготовить подкормку? Хорошо смешайте гущу прямо перед "переселением" рассады. Опытные дачники советуют добавлять немного пепла, чтобы не допустить окисление земли.

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