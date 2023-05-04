Попрощайтесь с комарами навсегда: растения, которые мгновенно отпугнут насекомых от вашего дома

Эти растения очень не нравятся комарам

Наличие комаров в вашем доме – это настоящий кошмар. Укусы этих насекомых иногда вызывают зуд, иногда вызывая аллергию. В супермаркетах полно различных химикатов и репеллентов, однако это также может быть вредно для здоровья. К счастью, есть естественные способы борьбы с этими вредителями.

Отличное решение, чтобы избавиться от комаров, состоит в том, чтобы использовать некоторые растения в своем доме, пишет santeplus. Эти натуральные репелленты мгновенно отпугнут кровожадных насекомых от вашего дома.

Как избавиться от комаров без химии

Розмарин — это настоящий союзник в борьбе с комарами. Благодаря своему аромату и сильному запаху это ароматическое растение создает эффективный барьер против этих вредителей.

Лаванда — аромат этого растения ненавидят комары. Как в помещении, так и на открытом воздухе лаванда действует как щит.

Растение из семейства мятных, мелисса — отличный способ убить комаров. Большинство насекомых ненавидят запах мяты.

Лемонграсс — запах цитронеллы маскирует запах углекислого газа, привлекающего комаров. Таким образом, это растение не дает им беспокоить вас.

Герань — этот душистый цветок также является популярным средством от комаров. Аромат, который распространяет его листва, отпугивает всех вредителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ваш участок может заинтересовать кротов. К счастью, есть гуманные способы справиться с этим вредителем.