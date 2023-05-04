Фронтмен группы O.Torvald объявил сбор средств для своего подразделения, которое сейчас воюет на Донбассе

Помочь украинским защитникам можно очень просто

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич в свой день рождения, который состоялся 29 апреля, открыл сбор средств для своего подразделения, прямо сейчас находящегося на Донетчине и воюющего против российских оккупантов.

За собранные деньги планируется приобретение квадрокоптеров DJI Mavic 3 Thermal, стоимость одного составляет примерно 260 тысяч грн, отметил Галич у себя в Инстаграме. Их нужно много, ведь дроны обладают свойством быстро заканчиваться, но они могут сохранить жизнь нашим защитникам, чего не скажешь о захватчиках.

В настоящее время собрано около 180 тысяч грн для помощи нашим защитникам. Присоединиться к сбору можно здесь:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2AdkkzFLHf

Номер карты: 5375 4115 0487 3774

"Друзья, сегодня у меня день рождения. Как и в прошлом году, прошу поздравить донатов на нужды нашего батальона, который сейчас находится на восточном направлении", — сообщил 39-летний певец.

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич объявил сбор средств для своего подразделения, воюющего на востоке нашей страны

Напомним, что 28 апреля группа O.Torvald впервые за два года перерыва выпустила новую композицию и клип на нее. Новая песня получила название "Дихай" и рассказывает она о панических атаках.