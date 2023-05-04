Фронтмен группы O.Torvald объявил сбор средств для своего подразделения, которое сейчас воюет на Донбассе
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Помочь украинским защитникам можно очень просто
Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич в свой день рождения, который состоялся 29 апреля, открыл сбор средств для своего подразделения, прямо сейчас находящегося на Донетчине и воюющего против российских оккупантов.
За собранные деньги планируется приобретение квадрокоптеров DJI Mavic 3 Thermal, стоимость одного составляет примерно 260 тысяч грн, отметил Галич у себя в Инстаграме. Их нужно много, ведь дроны обладают свойством быстро заканчиваться, но они могут сохранить жизнь нашим защитникам, чего не скажешь о захватчиках.
В настоящее время собрано около 180 тысяч грн для помощи нашим защитникам. Присоединиться к сбору можно здесь:
- Банка: https://send.monobank.ua/jar/2AdkkzFLHf
- Номер карты: 5375 4115 0487 3774
"Друзья, сегодня у меня день рождения. Как и в прошлом году, прошу поздравить донатов на нужды нашего батальона, который сейчас находится на восточном направлении", — сообщил 39-летний певец.
Напомним, что 28 апреля группа O.Torvald впервые за два года перерыва выпустила новую композицию и клип на нее. Новая песня получила название "Дихай" и рассказывает она о панических атаках.