Получите гору вкусной и сладкой клубники: каким ингредиентом "подсластить" ягоды
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Простое удобрение повысит урожайность культуры и сделает вкус клубники более сладким
Самый главный вопрос, которым задаются дачники при выращивании клубники, как получить сладкие по вкусу ягоды. Одно удобрение не только "подсластит" растение, а и в несколько раз увеличит урожайность.
Чтобы вырастить много сладкой клубники, следует удобрять ее борной кислотой. Об этом рассказывает журнал "Вона".
Подкормка на основе борной кислоты используется в качестве внекорневого удобрения. Ключевой ингредиент влияет на количество будущего урожая. Кроме того, бор способствует росту более сладких ягод, ведь увеличивает количество сахаров и аскорбиновой кислоты в плодах. Если завязи клубники обсыпаются, скорее всего, культуре не хватает именно этого микроэлемента.
Как приготовить удобрение для клубники? В 10 л воды растворите 5 г порошка борной кислоты, чтобы получилась однородная жидкость.
Когда подкармливать клубнику? Опытные огородники рекомендуют вносить борное удобрение дважды: в период цветения и когда начнется завязывание ягод. Для этого просто опрысните кусты полученным раствором.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить клубнику от вредителей. Для этого опытные садоводы посыпают кусты определенным продуктом.