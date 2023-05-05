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Эти ошибки совершают даже опытные хозяйки: как нельзя готовить окрошку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Любимая окрошка может быть еще вкуснее
Любимая окрошка может быть еще вкуснее. Фото static.1000.menu

Без них ваше блюдо будет идеальным

Окрошка – это самый популярный летний суп. Для его приготовления используют разные виды мясных продуктов, соления, а также свежие овощи. Ингредиенты должны быть нарезаны и залиты квасом или кефиром.

Однако не все хозяйки знают, что при приготовлении окрошки допускают ошибки и блюдо не получается идеальным. Вместе с "Главредом" расскажем о самых распространенных.

Распространенные ошибки при приготовлении окрошки

Хозяйки не добавляют в блюдо зеленый лук. Он обязателен — без этой зелени хорошая окрошка не получится. Лук должен быть максимально свежим и молодым.

Резать лук на окрошку нужно как можно мельче, а можно еще и потолочь. В таком случае он максимально обогатит готовое блюдо ароматом.

В окрошке отсутствуют острые добавки. Чтобы окрошка приобрела неповторимую бодрящую остроту, не обойтись без заправки. Чаще всего заправку из горчицы или хрена смягчают сметаной или простоквашей.

Овощи в окрошку добавляют не совсем свежие. Однако они должны быть молодыми и даже чуть сладковатыми, чтобы создавать контраст с луком.

Хозяйки добавляют в окрошку мало зелени и пряных трав. Их можно потолочь с луком, а можно посыпать ими суп.

А вот нитраты из овощей и зелени можно убрать с помощью одного лайфхака. Так вы будете уверены в их качестве.

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#Окрошка #Лайфхак #Готовим дома