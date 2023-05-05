Когда в Украине отмечают День матери 2023: дата и что нужно делать в этот праздник

Во втором воскресении мая — особый праздник

Мама является самым родным человеком в жизни каждого из нас. Эта женщина находится рядом во время всех важнейших событий в жизни, учит и воспитывает даже тогда, когда ее детям уже не один десяток лет. В мае украинцы традиционно отмечают День матери.

В каждой стране этот семейный праздник проводят по-разному, но одно неизменно — эта дата посвящается всем женщинам, которые стали или станут в будущем матерями.

День матери в 2023: дата праздника

В Украине согласно Указу Президента Украины Леонидом Кучмой от 10 мая 1999 года День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2023 году эта дата выпадает на 14 число. В некоторых других странах мира дата праздника отличается.

Что нужно делать в День матери 2023

В этот праздник почитается главная миссия каждой мамы — сохранение духовного мира своих детей и оберегание их от опасностей. В День матери принято не только поздравлять и дарить подарки самой дорогой женщине в жизни, но и уделять ей особое внимание: заходить в гости, общаться. Также люди, потерявшие свою маму, приходят на их могилы с цветами и свечами.

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