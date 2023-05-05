Урожай будет большим: что нужно успеть сделать с картофелем до цветения

Чтобы получить богатый урожай картофеля, достаточно придерживаться определенных правил

В погоне за хорошим урожаем картофеля дачники применяют разные хитрости, к примеру, при посадке кладут в лунки шарики из фольги. Но правильная посадка — полдела. Важен еще и правильный уход.

Опытные овощеводы советуют провести обязательное окучивание кустов. Если вовремя это сделать, урожайность картофеля увеличится на 30%, пишет Telegram-канал СОДа.

Секрет процедуры в том, что она позволяет увеличить длину подземной части стебля. Это и способствует увеличению урожая. Окучивание помогает стеблям крепче стоять, переносить сильные ветра, к минимуму сводится риск образования зеленых клубней; рыхление способствует задержке влаги и воздуха у корней растения.

Когда правильно проводить окучивание

Первое окучивание проводится после того, как всходы поднимутся на высоту 7-10 см. Процедура защищает от заморозков и стимулирует развитие корневой системы. Второе — проводят через 2 недели после первого, а следующее – через месяц.

Запомните, проводить окучивание во время цветения нельзя. Нужно успеть до того, как откроются бутоны. Если не успели, значит эту процедуру не стоит проводить вовсе.

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