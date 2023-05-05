Попробуйте и убедитесь сами: как соль помогает в мытье полов

Соль не вызывает аллергии, поэтому является универсальным средством

Часто после мытья пола на поверхности остаются следы разводов, а грязь не до конца отмывается. Дорогие моющие средства не всем хозяйкам по карману, а вот проверенное годами простое средство точно заставит ваши полы блестеть.

На портале Woman 24 рассказали, что для этого хозяйкам понадобится простая кухонная соль и немного воды. Соль не только обрабатывает поверхности от микробов, но и придает приятный аромат чистоты и свежести.

Так, хозяйкам советуют добавлять в воду для мытья пола 1-2 столовых ложки соли. Она поможет:

отмыть засохшие пятна;

вернет блеск поверхности;

лишит дом отрицательной энергии.

Главное преимущество соли в том, она не вызывает аллергии и является абсолютно безопасной. А это особенно важно, когда в доме есть питомцы или маленькие дети.

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