У кого День ангела 7 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 7 мая, в 2023 году отмечается День радио, Международный день планетариев, Всемирный день сирот СПИДа, Всемирный день веселья. Кроме того, носители десяти имен в этот день празднуют свой День ангела.

Женские именины 7 мая

Елизавета, — имя еврейского происхождения, которое значит "Бог мой — клятва".

Мужские именины 7 мая

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Валентин, — латинское имя, которое берет свое начало от "valeo", что переводится как "быть здоровым".

Иннокентий, — это довольно редкое на сегодняшний день имя, которое переводится с латинского как "невинный".

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву".

Лука, — это греческое имя, которое в соответствии с основной версией переводится как "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся". Также есть мнение, что так называли людей, которые родились в Лукании на юге Италии.

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец".

Сергей, — латинское имя, которое значит "высокий", "знатный" или "слуга Божий".

Фома, — это имя происходит из арамейского языка и переводится как "близнец".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году в Украине отмечается День матери, — до праздника уже остались считанные дни.